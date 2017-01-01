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Gece Kulübüne Terör Saldırısı: 39 Ölü, 69 Yaralı

İstanbul Ortaköy’de bulunan bir gece kulübüne terör saldırısı düzenlendi. Olayda 1 polis şehit oldu, 38 kişi hayatını kaybetti. 69 kişi de yaralandı .

3. Sayfa / 1 Ocak 2017 Pazar 08:58
Gece Kulübüne Terör Saldırısı: 39 Ölü, 69 Yaralı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ortaköy’de gece kulübüne gerçekleşen terör saldırısı sonrası Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile birlikte sabah saatlerinde İstanbul’a geldi.

Atatürk Havalimanında basın mensuplarının sorularını cevaplayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "39 insanımız hayatını Kaybetti, 18’inin kimliği belli. Diğerlerinin kimliği ile ilgili tespit çalışmaları devam ediyor. 16’sı yabancı uyruklu 5’i Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kimliği belli olmayanlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Saldırı 01.15 sıralarında gerçekleşiyor. Bir terör saldırısı. 69 kişi hastanelerde tedavi görüyor, 4’ü ağır olarak bize bildirildi.

Biri çok ağır. Hain sivil insanlara yönelik milletin umutlarını tazelediği bir yılbaşında gerçekleşen insanların korumasız olduğu bir yerde onlara böyle bir şeyden habersiz yapılan insanlık dışı alçak bir saldırı. Teröristi arama çalışmaları devam ediyor. Emniyetimiz gerekli operasyonları başlattı. İnşallah yakın bir zamanda ele geçirileceğini ümit ediyoruz bir daha böyle bir terör saldırısıyla karşı karşıya kalmayız. Detaylı çalışmalar gerçekleşiyor. Net bir değerlendirme yapmak çok doğru olmaz" dedi.

Kaynak : İHA

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