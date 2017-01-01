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Endonezya'da tekne faciası: 23 ölü

Endonezya’nın başkenti Jakarta’dan Tidung Adası’na doğru hareket eden teknenin alev alması sonucu en az 23 kişi hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 1 Ocak 2017 Pazar 15:41
Endonezya'da tekne faciası: 23 ölü

Endonezya'nın başkenti Jakarta'dan Tidung Adası'na doğru hareket eden tekne henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

En az 23 kişinin bulunduğu teknenin alev alması sonucu en az 23 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de kayboldu. Yetkililer, teknenin Jakarta'nın Muara Angke limanından yaklaşık 1 buçuk kilometre uzaklıkta alevler içinde kaldığını söyledi.

Yaşanan facia esnasında yüzlerce kişi denize atlarken, yetkililer 194 kişinin kurtarıldığını, 9 kişinin de hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Teknede bulunan bir yolcu teknenin hareket ettikten yaklaşık 15 dakika sonra battığını ifade ederek, “Dumanları gördüm. Tekne oldukça kalabalıktı ve insanlar can yeleği için kavga ediyordu” dedi.

Kaynak : İHA

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