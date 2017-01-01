Ekranda yılın sahtekarlığı!

Sabah Gazetesi'nden Yüksel Aytuğ'un, 'Ekranda bir yıl böyle geçti' başlıklı yazısı şöyle:



'YILIN HAYALKIRIKLIĞI: Tanıtımları aylar öncesinden başlayan 'Gecenin Kraliçesi', kısa sürede yayından kalktı. star'dan FOX'a transfer olan 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' yine dikiş tutturamadı. Kendine kanal bulamayan 'Kurtlar Vadisi' ise yok olup gitti.







YILIN SAHTEKARLIĞI: Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programında nikah memuru olarak görünen kişinin aslında kanalda şoför olarak çalışan Halis Bozkurt olduğu, 'Nikaha gelmeyen gelin adayı Nargile Hanım'ı boşu boşuna bekleyen Adnan Bey'in oturduğu nikah masasının' ise bir mizansenden ibaret olduğu ortaya çıktı.







YILIN REZALETİ: Altın Kelebek ödüllerinde TRT'nin efsane dizisinin yapımcısının konuşturulmaması büyük skandaldı. Okan Bayülgen'in özür için yaptığı konuşma ise 'tüy dikecek' cinstendi.







YILIN KEHANETİ: Astrolog Nuray Sayarı, 15 Temmuz darbe girişimini tam üç ay önce 16 Mayıs 2016'da Beyaz TV'de katıldığı programda 'tüm ayrıntılarıyla' önceden haber vermesiyle büyük şaşkınlığa neden oldu.



HAYATTA HER ŞEY VAR'IN 16 MAYIS 2016'DA YAYINLANAN BÖLÜMÜ (TIKLA İZLE)







YILIN HAFİYESİ: Müge Anlı, Manisa'da öldürülen 3.5 yaşındaki Irmak'ın katili Hikmet A.'yı müthiş bir çalışma ile yakalatarak bir kez daha 'Yılın hafiyesi' oldu.'





