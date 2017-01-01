USD (Alış - Satış) : 3,52 - 3,53 EURO (Alış - Satış) : 3,71 - 3,72

Diyarbakır'da Emniyete Saldırı! Çatışma Devam Ediyor

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bir grup terörist tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Diyarbakır’dan çok sayıda ambulans istenen bölgede çatışmanın sürdüğü öğrenildi.

3. Sayfa / 1 Ocak 2017 Pazar 21:49
Diyarbakır'da Emniyete Saldırı! Çatışma Devam Ediyor

Olay, saat 21.30 sıralarında, Çınar İlçe Emniyet Müdürlüğünde meydana geldi.

Edinilen ilk bilgilere göre, bir grup terörist tarafından emniyet binasına roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.

Saldırıya, polislerin de karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmanın devam ettiği bölgeye Diyarbakır’dan çok sayıda ambulans istendi.
Kaynak : İHA

ÇatışmaSilahlı ÇatışmaSilahlı SaldırıDiyarbakırSaldırı


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Ahmet Şık Dokunulmaz Değildir!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

OBAMA İSRAİL’E GOL ATTI…AMA !

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı