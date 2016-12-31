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Cüneyt Çakır'dan şaşırtan performans

Ünlü hakem Cüneyt Çakır O Ses Türkiye'de performans sergiledi.

Televizyon / 31 Aralık 2016 Cumartesi 22:51
Cüneyt Çakır'dan şaşırtan performans
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Cüneyt Çakır , O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına katıldı.

FIFA kokartlı hakem Cem Karacan'ın 'Resimdeki Gözyaşları' şarkısını seslendirdi. Performansıyla büyük beğeni toplayan Çakır dört jüriyi de döndürmeyi başardı.



GÖKHAN'A SARI KART GÖSTERDİ

Cüneyt Çakır, Gökhan'ın stüdyoda çok gezmesi nedeniyle şaka yollu 'Sana sarı kart gösteriyorum' diyerek kartını çıkardı

SOSYAL MESAJ GÖNDERDİ

Dört jürinin dönmesiyle seçim yapmakta zorlanan ünlü hakem Hadise ve Murat Boz'un baskılarına 'İyi bir hakem kararlarını değiştirmeyen, baskılara boyun eğmeyen hakemdir' diyerek Hakan ve Gökhan kardeşleri seçti.

 
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Murat BozO Ses TürkiyeCüneyt Çakır


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