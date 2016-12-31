Cüneyt Çakır'dan şaşırtan performans

Cüneyt Çakır , O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına katıldı.



FIFA kokartlı hakem Cem Karacan'ın 'Resimdeki Gözyaşları' şarkısını seslendirdi. Performansıyla büyük beğeni toplayan Çakır dört jüriyi de döndürmeyi başardı.







GÖKHAN'A SARI KART GÖSTERDİ



Cüneyt Çakır, Gökhan'ın stüdyoda çok gezmesi nedeniyle şaka yollu 'Sana sarı kart gösteriyorum' diyerek kartını çıkardı



SOSYAL MESAJ GÖNDERDİ



Dört jürinin dönmesiyle seçim yapmakta zorlanan ünlü hakem Hadise ve Murat Boz'un baskılarına 'İyi bir hakem kararlarını değiştirmeyen, baskılara boyun eğmeyen hakemdir' diyerek Hakan ve Gökhan kardeşleri seçti.