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Bakan Bozdağ sosyal medya kullanıcılarını uyardı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Terörün ve terör örgütünün propagandasını yapma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama, nefret ve ayrımcılık, hukukumuza göre suçtur ve cezai müeyyidesi vardır” dedi.

Siyaset / 1 Ocak 2017 Pazar 23:04
Bakan Bozdağ sosyal medya kullanıcılarını uyardı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden, terör eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Terör örgütü kurmak, yönetmek ve terör örgütü üyesi olmak kadar terörü övmenin de suç olduğunu kaydeden Bozdağ, “Terör örgütü kurma/yönetme, terör örgütü üyeliği, terör örgütüne üye olmamakla beraber terör örgütü adına suç işleme, suçu ve suçluyu övme, terörün ve terör örgütünün propagandasını yapma, suç işlemeye ve kanunlara uymamaya tahrik, halk arasında korku ve panik yaratarak tehdit, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama, nefret ve ayrımcılık, hukukumuza göre suçtur ve cezai müeyyidesi vardır” ifadelerini kullandı.

Terör eylemleri öncesinde ve sonrasında terör örgütlerini öven mesajlar paylaşan insanların suça ortak olduklarını dile getiren Bozdağ, şunları kaydetti:

“Terör saldırıları öncesi ve sonrası; yazdıkları, yorumları, söyledikleri ve sosyal medya hesaplarındaki mesajlarıyla terörü, terör örgütlerini,teröristleri ve terör eylemlerini övenlerin ve destekleyenlerin eylemleri, hukukumuza göre suçtur.' Kaynak : İHA

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