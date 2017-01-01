USD (Alış - Satış) : 3,52 - 3,53 EURO (Alış - Satış) : 3,71 - 3,72

Bahreyn'de hapishaneye baskın

Bahreyn’de bir hapishaneye baskın düzenleyen silahlı saldırganlar, bir polis memurunu öldürdü. Baskın esnasında terör suçlarından hüküm giyen bazı tutuklular da kaçtı.

Dünya / 1 Ocak 2017 Pazar 14:56
Bahreyn'de hapishaneye baskın

Bahreyn’de bulunan bir hapishaneye silahlı kişiler tarafından saldırı gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı olayla ilgili açıklamasında, saldırganların bir polis memurunu öldürdüğünü bildirirken bazı tutukluların da kaçtığını duyurdu. Açıklamada, “Hapishane ve rehabilitasyon merkezine yönelik silahlı saldırı Abdulsalam Saif’in ölümü ve terör saldırılarından mahkum edilen tutukluların kaçması ile sonuçlandı” denildi.

Kaynak : İHA

İçişleri BakanlığıRehabilitasyonPolisSilahlı SaldırıSaldırı


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Ahmet Şık Dokunulmaz Değildir!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

OBAMA İSRAİL’E GOL ATTI…AMA !

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı