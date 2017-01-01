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Babasını camide vurdu!

İstanbul Sarıyer'de babası ile cemaatten bir kişiyi camide namaz kılarken av tüfeğiyle yaralayarak kaçan şüpheli gözaltına alındı.

3. Sayfa / 1 Ocak 2017 Pazar 18:47
Babasını camide vurdu!
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Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cezayirli Hasan Paşa Camisi'nde babası A.A. ile cemaatten Y.D'yi av tüfeğiyle yaraladıktan sonra firar eden şüpheli G.A'yı (15) yakalamak için çalışma başlattı. Sarıyer'de saklandığı adreste yakalanan G.A, emniyete götürüldü.

Sarıyer Çayırbaşı'nda Cezayirli Hasan Paşa Camisi'ne gelen G.A, namaz kılan babasına av tüfeğiyle ateş etmiş, tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği G.A'nın babası A.A ile yanında namaz kılan Y.D yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Polisin araştırmasında, G.A'nın babası A.A ile ailevi nedenlerden dolayı kavga ettiği ve bu nedenle tüfekle ateş açtığı belirlenmişti.

ÇayırbaşıEmniyet MüdürlüğüSarıyer


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