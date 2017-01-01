Milli Piyango Yılbaşı özel sonuçları belli oldu. 31 Aralık 2016 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekiliş Sonuçları MPİ'nin resmi sitesinde yayınlandı. Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Sonuçları için resmi site www.millipiyango.gov.tr'den sonuçları kesin olarak teyip edebilirsiniz. Milli Piyango Yılbaşı özel sonuçları ve bilet sorgulama ekranınına www.beyazgazete.com'dan ulaşabilirsiniz. İşte Milli Piyango Yılbaşı özel sonuçları hakkında detaylar..



Milli Piyango 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 60 milyon liralık büyük ikramiye, '2796288' numaralı çeyrek bilete isabet etti.



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ÇEYREK BİLETE İSABET ETTİ



Milli Piyango'nun yılbaşı büyük ikramiyesi çeyrek bilete isabet etti. Talihlilerin biletlerinden 3'ü İstanbul, 1'i Antalya'da satıldı. Milli Piyango'nun yılbaşı ikramiyesinde bu yıl büyük ikramiye 2796288 rakamlarının bulunduğu bilete isabet etti.



3'Ü İSTANBUL'A 1'İ ANTALYA'YA



Milli Piyango'nun yılbaşı büyük ikramiyesi çeyrek bilete isabet etti. Talihlilerin biletlerinden 3'ü İstanbul, 1'i Antalya'da satıldı.



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AMORTİLER 0 VE 5 OLDU



Milli Piyango'nun yılbaşı ikramiyesinde bu yılki amorti numaraları 0 - 5 oldu.



Milli Piyangonun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 10 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 10 milyon liralık ikramiye '0550921' numaralı bilete isabet etti. Özel çekilişte 5 milyon liralık ikramiye ise '9066659' numaralı bilete isabet ederken, 2 milyon liralık ikramiyenin şanslı numaraları '8932892', 1 milyon liralık ikramiyenin şanslı numaraları da '6835248' oldu.



BÜYÜK İKRAMİYE ÇEYREK BİLETE İSABET ETTİ



2 7 9 6 2 8 8



Talihlilerin 3'ü istanbul, biri de Antalyadan.



10 MİLYON TL İKRAMİYE SONUÇLARI



0 5 5 0 9 2 1



10 Milyon TL'lik ikramiye Aydın'a çıktı.



5 MİLYON TL İKRAMİYE SONUÇLARI



9066659



2 MİLYON TL İKRAMİYE SONUÇLARI



8932892



1 MİLYON TL İKRAMİYE SONUÇLARI



6835248



500 BİN TL İKRAMİYE SONUÇLARI



2566180



AMORTİ ÇIKAN RAKAMLAR



0 5



100 BİN LİRA İKRAMİYE SONUÇLARI



2782094, 2948808, 3044608, 6272116, 6579442

