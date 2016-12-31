USD (Alış - Satış) : 3,52 - 3,53 EURO (Alış - Satış) : 3,71 - 3,72

Yardım için verilen yastıktan para çıktı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde evi yanan aileye yardım amacıyla verilen yastıkta bin lira bulundu.

Yaşam / 31 Aralık 2016 Cumartesi 11:11
Yardım için verilen yastıktan para çıktı

Aydın Dursun'un, Bereketli beldesi Çakraz Mahallesi'ndeki tek katlı ahşap evi, 8 Aralık'ta çıkan yangın sonucu tamamen yandı. Evden hiçbir eşyasını kurtaramayan Dursun ailesi, mahalledeki kullanılmayan ilkokulun lojmanına yerleştirildi.

Aileye, Reşadiye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) ait Yolustu köyünde bulunan ancak kimsenin kalmadığı yaşlı bakımevinden yatak, yastık ve çeşitli eşyalar verildi.



Bir süre sonra yastığın içinde bin lira bulan Ahmet Dursun, parayı yetkililere teslim etme kararı aldı.



Aydın Dursun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangından sonra kendilerine SYDV tarafından çeşitli eşyalar verildiğini söyledi.



Yardım için yetkililere teşekkür eden Dursun, 'Bir gün yatarken yastıkta sert bir şey olduğunu fark ettim. Yastığın içine baktığımda, ilaç kutusuna sarılı halde bin lira buldum. Bu paranın yaşlı bakımevinde daha önce kalan bir kişiye ait olduğunu düşünüyorum.' dedi.



Parayı yetkililere teslim edeceğini bildiren Dursun, 'Kaymakamlığa gidip parayı teslim edeceğim. Sahibinin bulunmasını istiyorum. Evim yandığı için yardıma muhtacım ama parayı harcamayı hiç düşünmedim.' ifadesini kullandı.



Kaynak : AA

Ahmet Dursun


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Ahmet Şık Dokunulmaz Değildir!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

OBAMA İSRAİL’E GOL ATTI…AMA !

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı