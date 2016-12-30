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Trump'tan Putin'e övgü dolu sözler

ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump, Vladimir Putin'in ABD'li diplomatlara yaptırım kararı almayacağını duyurmasının ardından açıklama yaptı

Dünya / 30 Aralık 2016 Cuma 23:59
Trump'tan Putin'e övgü dolu sözler

ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump, ABD ve Rusya arasındaki diplomat krizi hakkındaki ilk tepkisini verdi.

ABD Başkanı Barack Obama, 'başkanlık seçimlerine siber saldırı iddiaları' kapsamında Rusya'ya karşı yaptırım kararları almıştı. Bu kapsamda başkent Washington ve San Francisco'da görevli 35 Rus diplomatın 72 saat içinde ülkeyi terk etmesi istenirken iki Rus temsilciği için kapatma kararı verilmişti.

Bu gelişmelerin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Amerikalı diplomatlar için problem oluşturmayacağız. Kimseyi göndermeyeceğiz' ifadelerini kullanarak şaşkınlık yaratmıştı.

'PUTİN'İN ÇOK AKILLI OLDUĞUNU HEP BİLİYORDUM'

Putin'in bu hamlesinin ardından Twitter'dan bir açıklama yapan Trump, 'Harika bir hareket. Onun (Putin) çok akıllı olduğunu hep biliyordum' ifadelerini kullandı.


Trump'tan Putin'e övgü dolu sözler Trump'tan Putin'e övgü dolu sözler Obama Geri Adım Atmıyor: Eylemlerimiz Devam Edecek! Obama Geri Adım Atmıyor: Eylemlerimiz Devam Edecek! Putin'den şaşırtan karar Putin'den şaşırtan karar Rusya'daki ABD'li diplomatlara taciz iddiası Rusya'daki ABD'li diplomatlara taciz iddiası ABD isim ve kurumları tek tek açıkladı! ABD isim ve kurumları tek tek açıkladı! Rusya'dan ABD'ye yanıt: Aynı şekilde karşılık vereceğiz Rusya'dan ABD'ye yanıt: Aynı şekilde karşılık vereceğiz ABD'den Rus diplomatlara 72 saat süre ABD'den Rus diplomatlara 72 saat süre

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