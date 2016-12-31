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Önce kokladı sonra çaldı

Bursa’da bir camiye ayakkabı çalmaya giren hırsız ayakkabıları önce kokladı sonra çaldı.

3. Sayfa / 31 Aralık 2016 Cumartesi 09:05
Önce kokladı sonra çaldı

Olay merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi’nde bulunan Erenler Camii’de meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, cemaat ikindi namazını kılmak için camiye girdi. Bunu fırsat bilenen hırsız cemaatin namaz kıldığı sırada camiye girerek cemaatin ayakkabılarına bakmaya başladı.

Ayakkabılıktaki ayakkabıları tek tek ayağına deneyen hırsız ayağına olan ayakkabıyı önce kokladı sonra çaldı. Camide bulunan güvenlik kamerası ayakkabı hırsızını saniye saniye görüntüledi. Namazını bitiren cemaat dışarı çıktığında ayakkabılarını bulamayınca güvenlik kameralarını izledi. Ayakkabılarının çalındığını gören vatandaş polis ekiplerine haber verdi. Ekipler camide bulunan güvenlik kamerasını izledi. Ayakkabıları çalınan vatandaş ise şikayetçi oldu. Polis ekipleri her yerde ayakkabı hırsızın ararken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.


Kaynak : İHA

Güvenlik KamerasıHırsız


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