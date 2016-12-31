Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oluyor

Milli Piyango 2016 yılbaşı çekilişine saatler kala heyecan dorukta. Bilet alan vatandaşlar heyecanla Milli Piyango çekiliş sonuçlarını bekliyor.



Milli Piyango çekiliş için geri sayım başladı. Milli Piyango çekilişi öncesinde heyecanlı bekleyiş sürerken, Milli Piyango sonuçlarının ne zaman açıklanacağı Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı.



Öte yandan, Milli Piyangonun bu yılki en büyük ikramiyesi olan 60 milyon lira, senenin son saatlerinde sahibini veya sahiplerini bulacak.



İŞTE 100.000 TL KAZANAN NUMARALAR!



3044608, 2948808, 6579442



Çeyrek bilete çıkan 100 bin liralık ikramiyeden 2'si İstanbul'a ve biri İskenderun'a çıktı.



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MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYESİ NE KADAR?



Yılbaşı özel çekilişi biletlerinin tümünün satılması halinde, vatandaşa 348 milyon 180 bin lira ikramiye dağıtılacak. Bunun 60 milyon lirası büyük ikramiye olarak verilecek. Özel çekilişin diğer büyük ikramiyeleri de 1 adet 10 milyon, 1 adet 5 milyon, 1 adet 2 milyon, 1 adet 1 milyon ve 1 adet de 500 bin lira olacak.



2 milyon adet de amortinin verileceği özel çekilişte, tüm biletlerin satılması halinde dağıtılacak ikramiye adedi 2 milyon 950 bin 269'a ulaşacak. Bütün biletlerin satılması kaydıyla da 348 milyon 180 bin liralık ikramiye dağıtılacak.



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2017 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ AKIŞ PLANI



19:00-21:00 - 100.000 TL - 20 ADET



23:00-23:05 - AMORTİLER (60 TL) - 2 ADET



23:05-23:10 - 500.000 TL - 1 ADET



23:10-23:15 - 1.000.000 TL - 1 ADET



23:15-23:20 - 2.000.000 TL - 1 ADET



23:20-23:25 - 5.000.000 TL - 1 ADET



23:25-23:30 - 10.000.000 TL - 1 ADET



23:30-23:45 - 60.000.000 TL - 1 ADET

