Latif Şimşek'ten Ahmet Şık'a: Kahraman mı olmak istiyorsun?

Gazeteci Ahmet Şık sevk edildiği mahkemece 'terör örgütü propagandası' yapmak suçundan tutuklandı.



Gazeteci-yazar Latif Şimşek Ahmet Şık'ın gazeteci olmasının suç işlemesine rağmen tutuklanmayacağı anlamına gelmediğini ifade ederek ' Tahir Elçi'nin öldürülmesiyle ilgili Ahmet Şık 'Tutuklamak yerine katlettiniz' diyerek devletin öldürdüğünü söylüyor. Bir gazetecinin bunu söylemesi özgürlük alanındadır diyemeyiz.' dedi.



Latif Şimşek şu ifadeleri kullandı;



SAVCININ DA SORU SORMA HAKKI VAR



Gazetecilik gökten zembille inmiş bir meslek değildir, gazetecilikte kutsanmış bir meslek değildir. Gazetecili çok önemli bir görevdir ama eğer bir savcıyı şehit edenlerle yarım saat önce röportaj yapıyor ve yayınlıyorsanız bu devletin savcılarının size gelip bu röportajla ilgili soru sorma hakkı vardır.



KAHRAMAN MI OLMAK İSTİYORSUN?



Tahir Elçi'nin öldürülmesiyle ilgili Ahmet Şık 'Tutuklamak yerine katlettiniz' diyerek devletin öldürdüğünü söylüyor. Bir gazetecinin bunu söylemesi özgürlük alanındadır diyemeyiz. Eğer TCK'ya göre Ahmet Şık suç işlediyse, Şık'a gazeteci diye soruşturma yapılmayacak mı? Ahmet Şık savcının karşınına çıkınca ifade vermeyi reddediyor. Niye reddediyorsun kardeşim? Kahraman mı olmak istiyorsun?



ADİL YARGILANMALI



Önemli olan adil yargılanmalıdır. Eğer Ahmet Şık adil yargılanmazsa, bizde eleştiririz ama Ahmet Şık suç işliyorsa, terör örgütünü destekliyor ve övüyorsa, devletle ilgili aşağılayıcı ifadeler kullanıyorsa sen bunlara devam et denilmez.



SONER YALÇIN İZAH ETSİN



Ahmet Şık'ın tutuklanmasını eleştiren ve 'Ahmet Şık'ı yenemezsiniz' başlıklı bir yazı yazan Soner Yalçın'a da tepki gösteren Şimşek ' Devlete devletin polisine katil sürüsü mafya diyor. . Böyle bir şey diyorsa bu tweetleri tek tek izah etsin. ' diye konuştu.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel