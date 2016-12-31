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Kılıçdaroğlu'ndan yeni yıl mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Bizi, huzurlu ve mutlu bir geleceğe taşıyacak yeni bir yolculuk başlıyor. Çünkü biz, imkansız denilenlerin mümkün, hayal denilenlerin gerçek olduğunu gösteren bir tarihe sahibiz.' değerlendirmesini yaptı.

Siyaset / 31 Aralık 2016 Cumartesi 15:47
Kılıçdaroğlu'ndan yeni yıl mesajı

Kılıçdaroğlu, yayımladığı yeni yıl mesajında, bu yılın demokrasi, hukuk, ekonomi, eğitim, iç güvenlik ve dış politika alanında yaşanan zorluklarla tamamlandığını belirtti.

Her yeni yılın, umutların tazelendiği yepyeni bir başlangıç olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, 'Bizi, huzurlu ve mutlu bir geleceğe taşıyacak yeni bir yolculuk başlıyor. Çünkü biz, imkansız denilenlerin mümkün, hayal denilenlerin gerçek olduğunu gösteren bir tarihe sahibiz.' ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, mesajında şunları kaydetti:

'Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Anadolu'nun yaşadığı en umutsuz dönemde yaptığı 'Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararlığı kurtaracaktır.' çağrısının yol göstericiliğinde yürüyeceğiz. Demokrasi, hukuk, özgürlük ve eşitlik mücadelesini hep birlikte vereceğiz. Türkiye'yi birinci sınıf demokrasiyle hep birlikte taçlandıracağız. Tevkif Fikret'in yaklaşık 115 yıl önce anlattığı ve günümüzde benzerini yaşadığımız sisi dağıtacağız. 2017 yılını, ülkemiz ve bölgemiz için gülümseyerek hatırlanacak bir yıl kılacağız. Bu duygu ve düşüncelerle bütün vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyor, 2016 yılında başta şehitlerimiz olmak üzere kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, 2017 yılının ülkemize, bölgemize ve tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum.'

Kaynak : AA

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