USD (Alış - Satış) : 3,52 - 3,53 EURO (Alış - Satış) : 3,71 - 3,72

İzmir'de geneleve konulan turnike kriz yarattı

İzmir'de genelev kapısına turnike konularak girişlerden 1 TL ücret istenmesi, kentte küçük çaplı bir krize yol açtı. Günde 3 bin kişinin kullandığı turnike, vatandaşların şikayeti üzerine Fuhuşla Mücadele Komisyonu tarafından söküldü.

3. Sayfa / 31 Aralık 2016 Cumartesi 09:26
İzmir'de geneleve konulan turnike kriz yarattı

İddiaya göre genelev sahipleri arasından seçilen yönetim kurulu, girişe turnike yerleştirdi.

VATANDAŞLAR ŞİKAYETÇİ OLDU!
Özel güvenlik elemanının durduğu girişte ücreti olarak da 1 TL alınmasına karar verildi. Ancak ne belediyenin ne de başka bir kurumun bilgisi ve izni olmadan gerçekleştirilen uygulama nedeniyle vatandaşlar şikayetçi oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İzmir Fuhuşla Mücadele Komisyonu tarafınan yapılan araştırmanın sonrasında ücretli turnikelerin kaldırılmasına karar verildi.

Önceki gün belediye ekiplerinin de desteği ile komisyon yetkilileri, turnikeyi kaldırdı. Kaldırılma işlemi sırasında yönetici S.Y, polise engel olmaya çalışırken, aracında pompalı silah ve maksat dışı kullanılan bıçak ele geçirildi.

(YENİ ASIR)

Genelev


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Ahmet Şık Dokunulmaz Değildir!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

OBAMA İSRAİL’E GOL ATTI…AMA !

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı