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BM'nin kararı sonrası Türkiye'ye teşekkür

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vitaly Churkin, BM Güvenlik Konseyi'nde oy birliğiyle kabul edilen Suriye'de Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğündeki ateşkesi destekleyen kararın hazılanmasında 'önemli katkılarından' dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Dünya / 31 Aralık 2016 Cumartesi 22:42
BM'nin kararı sonrası Türkiye'ye teşekkür

BMGK'daki oylamanın ardından söz alan Churkin, bu yılın çok zor bir sene olduğuna dikkati çekerek, bir takım kazançlar sağlamak yerine ortak hedeflere odaklanılırsa önemli kararlar alınabileceğini söyledi.

Güvenlik Konseyi'nin Rusya ve Türkiye'nin çabalarına destek vermesinin çok önemli olduğunu belirten Vitaly Churkin, 'Türkiye'ye, kararın hazırlanmasındaki önemli katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.' dedi.

- BMGK kararı Suriye'de ateşkesi destekliyor

Türkiye ve Rusya'nın, Suriye'de şiddeti sona erdirme ve siyasi görüşmeleri hızlandırmaya yönelik çabalarını destekleyen karar, BM Güvenlik Konseyi'nde oy birliğiyle kabul edildi.

Suriye'de ülke geneline 'acilen, güvenli ve engelsiz' insani yardım ulaştırılmasını da talep eden kararda, ocak ayının sonlarına doğru rejim ve muhalifler arasında Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak görüşmelerin memnuniyet verici olduğu belirtildi.

Kararda, Astana'daki görüşmelerin, 8 Şubat'ta BM gözetiminde başlayacak barış görüşmeleri öncesi önemli bir adım olduğu ifade edildi.

BM'den ateşkese destek Kaynak : AA

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