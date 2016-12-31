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BM'den ateşkese destek

Suriye'de şiddeti sona erdirme ve siyasi görüşmeleri hızlandırmaya yönelik çabaları destekleyen karar, BM Güvenlik Konseyi'nde kabul edildi.

Dünya / 31 Aralık 2016 Cumartesi 22:15
BM'den ateşkese destek

BMGK, Suriye'de yürürlüğe giren ateşkes mutabakatını kapalı oturumda görüştükten sonra Rusya ve Türkiye tarafından Konsey'e sunulan karar tasarısını oyladı.

Türkiye ve Rusya'nın, Suriye'de şiddeti sona erdirme ve siyasi görüşmeleri hızlandırmaya yönelik çabalarını destekleyen karar, BM Güvenlik Konseyi'nde oy birliğiyle kabul edildi.

Karar, ayrıca ülke geneline 'acilen, güvenli ve engelsiz' insani yardım ulaştırılmasını ve ocak ayının sonlarına doğru rejim ve muhalifler arasında Kazakistan'ın başkenti Astana'da, BM'nin kolaylaştırıcılığında müzakerelerin başlamasını talep ediyor.

MuhaliflerTürkiyeİnsani YardımKazakistanGüvenlik Konseyi


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