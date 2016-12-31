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Bekir Çoşkun'dan Şener Şen'e tepki

Şener Şen'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yan yana oturmasını ve ödül almasını hazmedemeyen biri daha çıktı.

Güncel / 31 Aralık 2016 Cumartesi 11:13
Bekir Çoşkun'dan Şener Şen'e tepki

Sözcü yazarı Bekir Çoşkun, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde sinema alanındaki ödülü alırken 'ödülü toplumsal barışa adadığını' açıklayan oyuncu Şener Şen'i eleştirdi.

'Birkaç gün önce bir cinayet işlendi bende. 2016'nın son günleri Şener Şen; o sevdiğim bendeki Şener Şen'i öldürdü, daha yaşarken' ifadelerini kullanan Çoşkun, 'Bir ülkenin aydınları korku içinde yaşarken… Bir ülkenin gazetecileri, yazarları hapishanelere doldurulmuşken… Fazıl Say gibi bir gurur tehditler altında direnirken… Bir ülkenin bütün çocukları birer molla yetiştirilmek istenirken… Bir ülkenin üzerine kara bulutlar çökmüşten… Sanatçı; çağdışılığı, despotizmi, zulmü, hukuksuzluğu, kini, nefreti onaylamaz… Gidip muktedirin elinden 'ödül' almaz Şener Şen' diye yazdı.







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Bekir CoşkunŞener ŞenKültür ve Sanat Büyük ÖdülleriRecep Tayyip Erdoğan


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