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Başbakan Yıldırım: Hesabını soracağız

Suriyeli mültecilere seslenen Başbakan Yıldırım, "Hem Suriye'de hem Türkiye'de insanların canına kastedenlerden bunun hesabını soracağız." dedi.

Siyaset / 31 Aralık 2016 Cumartesi 15:25
Başbakan Yıldırım: Hesabını soracağız
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Başbakan Binali Yıldırım, Suriyeli mültecilerin kaldığı Kilis'teki Öncüpınar Konaklama Merkezi'ni ziyaret etti. Mültecilere seslenen Binali Yıldırım, şunları söyledi:

SİZİ FERYADINIZA BİZ KULAK VERDİK
'İnşallah Suriye'deki ateşkes kalıcı barışa dönüşür. Türkiye Halep'te 46 bin kardeşimizi kurtarmak için, ateşin içinden çıkarıp selamete ulaştırmaya çalışırken batılı ülkeler Halep'teki, Suriye'deki zulme seyirci kaldılar. Sizlerin feryadınıza çığlığınıza kulak vermediler ama Türkiye, kardeşleriniz duydu. Sizin feryadınıza biz kulak verdik. Bütün eldeki imkanları seferber ederek yine yardıma koşan ilk ülke olduk. Kardeşliğin, insanlığın gereği neyse onu yaptık.

SİZE BUNLARI YAŞATANLARA HESABINI TÜRKİYE SORACAK
Hem Suriye'de hem Türkiye'de insanların canına kasteden alçakların, teröristlerin hepsini yok edeceğiz. Size bunları yaşatanlara hesabını, dünya sessiz olsa da sağır olsa da soracak olan ülkenin adı Türkiye'dir.'





 

BaşbakanBinali Yıldırım


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