Başbakan Yıldırım'dan son dakika sürprizi

Başbakan Binali Yıldırım , Kilis'te kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti. Başbakan Yıldırım burada yaptığı konuşmada, Kilis'in kalkınmada 6. bölge olacağı müjdesini verdi. Kendisini dinlemeye gelen vatandaşları heyecanlandıran konuşmasında Başbakan, yeni bir organize sanayi bölgesinin de kurulacağını söyledi.



Başbakan Binali Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, 'İlk defa burada açıklıyorum. Kimse bilmiyor. Kilis kalkınmada 6. bölge yer alacak, buradan müjdesini veriyorum. İnşaat sektörü başta olmak üzere yatırımcıların sıkıntılarını biliyoruz. Borçlarınızı da kredilerinizi de yapılandıracağız' dedi.



Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasında şunları kaydetti:



Bizim mücadelemiz beka mücadelesidir. Memleket mücadelesidir. Kararlılıkla sürdüreceğiz. Her şey çok daha güzel olacak. Yeni senede kardeşliğimizin devamlılığını yüce Allah'tan niyaz ediyorum.