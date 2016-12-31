USD (Alış - Satış) : 3,52 - 3,53 EURO (Alış - Satış) : 3,71 - 3,72

Ankara'ya müjde! 5 Ocak'ta açılacak

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Ankara Keçiören metrosunun 5 Ocak açılacağını söyledi.

Yaşam / 31 Aralık 2016 Cumartesi 12:54
Ankara'ya müjde! 5 Ocak'ta açılacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ankara Keçiören metrosunun 5 Ocak 2017 saat 14.00'te açılacağını söyledi.

2004'TE YAPIMINA BAŞLANDI

Yapımına Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü tarafından 2004'te başlanan Keçiören Metrosu, 7 Mayıs 2011'de ODTÜ Metro İstasyonu'nda gerçekleştirilen törenle Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına devredilmişti.

Binali Yıldırım, Başbakanlık görevini devraldıktan sonra inşaatının uzun sürmesine göndermede bulunularak, gençler arasında 'Aşkımız Keçiören Metrosu gibi olsun, hiç bitmesin' ifadeleriyle mizah konusu olan metroya ilişkin, 'Üzgünüm, bu arzuyu yerine getiremeyeceğiz. Bu sene sonu inşallah Ulaştırma Bakanımız ve ekibi Keçiören Metrosu'nu da açmış olacak' şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

1,5 SAATLİK YOL 16 DAKİKAYA İNECEK

AKM ile Keçiören arasındaki Keçiören Metrosu hattının, araçlar dahil toplam yatırım bedelinin 1 milyar lira olduğu belirtiliyor.

Toplam uzunluğu 9,2 kilometre olan hat hizmete girip tam kapasite çalıştığında Keçiören'den Ankara'nın merkezine günde yaklaşık 800 bin, saatte ise 50 bin yolcunun seyahat etmesi bekleniyor. Metronun, trafikte yaklaşık 1,5 saat süren yolculuğu da 16 dakikaya indireceği ifade ediliyor.

Ankara Büyükşehir BelediyesiBaşbakanlıkMetro İstasyonuAhmet Arslan


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Ahmet Şık Dokunulmaz Değildir!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

OBAMA İSRAİL’E GOL ATTI…AMA !

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı