35 Rus diplomat ABD'den ayrıldı

Dün ABD Başkanı Barack Obama'nın açıkladığı ve 35 Rus diplomatın 72 saat içinde sınır dışı edilmesi ile Maryland ve New York eyaletlerindeki Rus hükümetine ait iki yerleşkenin 1 gün içinde boşaltılması talebini içeren yaptırımların ardından Maryland'deki yerleşkede bugün hareketli saatler yaşandı.



Özel mülkiyet olması sebebiyle polis tarafından girişleri kısıtlanan ve basın mensuplarının en fazla 1,5 kilometre yaklaşabildikleri yerleşke, sabah saatlerinden itibaren yoğun bir trafik oluştu.



KONVOY HALİNDE HAREKET ETTİLER

Rus diplomatlar bir konvoyla Moskova'ya dönüş uçağına binmek için Rusya'dan gönderilen uçağa hareket etti.













