Üç yıl önce Esenyurt'ta tedavi gördüğü hastaneden ayrıldıktan sonra Hakan Öner'den bir daha haber alınamamıştı. Polis olayla ilgili çalışmalarını üç yıldır devam ettirdi. Ekipler Hakan Öner'in yasak aşk yaşadığı iddia edilen N.E ve ailesini takibe aldı. Kayıp Şahıslar Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili yapılan çalışmada bir telefon konuşması teknik takibe takıldı. Konuşmada S.E. isimli bir kadın konuşmasında 'Beni sinirlendirmeyin yoksa cinayeti polise anlatırım' deyince ekipler harekete geçti.



Polis ekipleri Hakan Öner'in bir süre aşk yaşadığı N. E.'nin kendisini bırakıp başka birine gitmesi üzerine, kızarak kocası B E.'yi telefonla aradığı belirlendi. Bu konuşmada Hakan Öner'in başına baltayla vurularak öldürüldüğü tespit edildi.



Kayıp Şahıslar Büro Amirliği incelemede cinayetten ardından şüphelilerin Hakan Öner'in cesedini bir kanepe içine koyarak çıkarttıklarını tespit etti. Yeni tutulan bir eve götürülen cesedin baltayla parçalara ayrıldığı, çöp poşetinin içinde bir bavul içinde Arnavutköy'de ormanlık alana götürüldüğü belirlendi.



Asayiş Büro ekipleri olayla ilgili aralarında N. E. babası Sofi lakaplı SE.'nin bulunduğu 12 kişiyi olaya karıştığı gerekçesiyle gözaltına aldı. Kayıp Şahıslar Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kayıp Hakan Öner'in cesedini bulmak için çalışmaların sürdüğü belirlendi. Kaynak : İHA