USD (Alış - Satış) : 3,52 - 3,53 EURO (Alış - Satış) : 3,71 - 3,72

TSK: Sözde emiri öldürdük

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Fırat Kalkanı Harekatı'nın başlangıcından bugüne DEAŞ mensubu bin 294, PKK/PYD mensubu 306 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Dünya / 30 Aralık 2016 Cuma 11:38
TSK: Sözde emiri öldürdük

Fırat Kalkanı harekatının 129. gününde DAEŞ'in emirlerinden Ebu Husen Tunusi öldürüldü.

DAEŞ'li teröristlerle çıkan çatışmalarda ise bir asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Genelkurmay Başkanlığı harekatın başlangıcından bu yana bin 294 DAEŞ'li ve 306 PYD'linin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bölgedeki askeri kaynakların verdiği bilgiye göre, son olarak 222 DAEŞ hedefi topçu atışlarıyla vuruldu.

Üç gündür ilk kez düzenlenen hava harekatında ise silah mevzileri ve bombalı araçların üretildiği merkezler imha edildi.

Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 26 DAEŞ'li öldürüldü. El Azrak bölgesi güneyinde çıkan çatışmada bir asker şehit oldu,, 5 asker yaralandı.

Açıklamada Rusya Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçaklarının El Bab'a düzenlediği hava harekatına ilişin de bilgi yer aldı. Üç hedefin vurulduğu 12 DAEŞ'linin öldürüldüğü belirtildi.

ŞehitRusya Hava KuvvetleriFırat Kalkanı


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Ahmet Şık Dokunulmaz Değildir!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

OBAMA İSRAİL’E GOL ATTI…AMA !

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı