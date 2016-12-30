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TSK: 26 terörist öldürüldü

TSK, DEAŞ'a ait 17 hedef imha edildiğini ve ilk belirlemelere göre aralarında örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 26 terörist etkisiz hale getirildi.

Güncel / 30 Aralık 2016 Cuma 09:25
TSK: 26 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerince Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab ve Daglabash bölgelerine düzenlenen hava harekatında, terör örgütü DEAŞ'a ait 17 hedef imha edildi, ilk belirlemelere göre aralarında örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 26 terörist etkisiz hale getirildi.

RUS SAVAŞ UÇAKLARI DA 3 DEFA VURDU

TSK: Rusya Federasyonu hava unsurları tarafından, Bab ve hemen güneyindeki DEAŞ hedeflerine 3 kez hava harekatı icra edilmiş; bunun sonucunda 12 DEAŞ'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi alınmıştır.

1 ASKER ŞEHİT OLDU

Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda ise DEAŞ TÖ'nün Al Azrak güneyindeki unsurlara yönelik saldırısı sonucu 1 kahraman personelimiz şehit olduğu, 5 kahraman personelin ise yaralandığı kaydedildi.

Hava HarekatıFırat KalkanıTerör OperasyonuSuriyeDaeş


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