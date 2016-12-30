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Teröristlerin sığınakları bulundu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terörle mücadele kapsamında Siirt’in Eruh ilçesinde düzenlenen operasyonda sığınak içerisinde bulunan 400 kilogram amonyum nitrat ve piknik tüpü ile hazırlanmış 1 EYP’nin imha edildiğini açıkladı.

3. Sayfa / 30 Aralık 2016 Cuma 12:10
Teröristlerin sığınakları bulundu

TSK, Siirt İl Jandarma Komutanlığı tarafından Eruh ilçesi Milyanis köyü kırsalında alınan bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu operasyon düzenlendiğini bildirdi.

Operasyon sonucu sığınak içerisinde 400 kilogram amonyum nitrat, 50 metre kablo, 10 pil ve piknik tüpü ile hazırlanmış 1 EYP'nin bulunduğu ve imha edildiği bildirildi.








Kaynak : İHA

Amonyum Nitratİl Jandarma Komutanlığı


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