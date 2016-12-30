Samandağ sahilinde vatandaşlar ve balıkçılar tarafından yaralı bulunan, Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım, Tedavi ve Kurtarma Uygulama ve Araştırma Merkezinde (DEKİYM) tedavi edilen 'caretta caretta' türü 2 deniz kaplumbağası, doğal ortamlarına bırakıldı.10 aydır tedavileri yapılan bu kaplumbağaların boyunlarında yaralar ve kafa travması geçirdiği tespit edildiği belirtildi.



'Caretta caretta'ların denize bırakılması sırasında Samandağ Belediye Başkan yardımcısı Mehmet Yıldız , DEKİYM Müdürü ve MKÜ Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Enes Altuğ, Samandağ İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Öner Sertkol, Orman ve Su İşleri bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü Hatay şubesi yetkilileri, MKÜ Veteriner Fakültesi Cerrahi ana Bilim dalı Araştırma görevlisi Ziya Yurdal, MKÜ Veteriner Fakültesi öğrencileri de hazır bulundu.







DEKİYM Müdürü ve MKÜ Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Enes Altuğ ise bu yıl merkeze 'caretta caretta', 'chelonia mydas' türüne ait toplam 7 deniz kaplumbağası getirildiğini belirtti.







Merkeze tedavi için getirilen iki kaplumbağaların çoğunda kafa travması, balıkçı motorlarının pervanelerine takılmaların bağlı yaralanmaların söz konusu olduğunu ifade eden Altuğ, şunları söyledi:







''Deniz kaplumbağaların nesli tehlikede ve bunlar korunan türler. Yaralı kaplumbağalar merkezimize geldiği andan itibaren ilk yardımları yapılıyor. Balıkçılarımızın yaralı olarak buldukları kaplumbağaları zaman kaybetmeden merkezimize bildirmeleri gerekiyor.







Röntgen, tomografi, ultrason ve endoskopi dahil birçok işlem yapıyoruz. Bugün denize bıraktığımız iki kaplumbağamızda kafa travması,boyunda yaralar söz konusuydu. Diğerlerine de medikal tedavi uyguladık. 10 aylık rehabilitasyon sürecinden sonra doğal ortamlarına bıraktık.'dedi Kaynak : Beyaz Gazete Özel