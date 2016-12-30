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Şehit ateşi Kahramanmaraş'a düştü

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye’nin El-Bab kentinde Kahramanmaraşlı Uzman Çavuş Ayhan Güzel’in DAEŞ’li teröristlerle girilen çatışmada şehit olduğu öğrenildi.

3. Sayfa / 30 Aralık 2016 Cuma 00:11
Şehit ateşi Kahramanmaraş'a düştü

Suriye'den Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine acı haber geldi. Fırat Kalkanı Harekatı çerçevesinde DAEŞ'e karşı mücadele eden birlikte yer alan 26 yaşındaki Elbistanlı Uzman Çavuş Ayhan Güzel (26), çıkan çatışmada şehit düştü. Güzel'in acı haberi, ilçeye bağlı Tepebaşı Mahallesi'nde oturan ailesine Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun ile İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Vural Ekiz tarafından verildi.

Oğullarının şehit düştüğü haberini alan aile ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehidin, babasını bir süre önce kaybettiği öğrenilirken oğlunun acı haberini alan anne Meryem Güzel, Üsteğmen Vural Ekiz tarafından teselli edilmeye çalışıldı.

Meryem 1 yıl önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nde göreve başlayan şehit Uzman Çavuş Ayhan Güzel'in Bitlis-Tatvan'dan Fırat Kalkanı Harekatı'na görevlendirildiği öğrenildi. Henüz 1 yıllık evli olan Güzel'in bir de çocuğunun olduğu bildirildi.
Kaynak : İHA

ŞehitUzman ÇavuşTuncay AkkoyunFırat KalkanıJandarma Komutanı


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