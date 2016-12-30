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Rusya: Türk tarafı ile hemen temasa geçeceğiz

Suriye'deki ateşkes mutabakatını BMGK'ya sunan Vitaly Churkin, BM üyelerinin bazı önerileri olduğunu, bunu Türkiye'yle hemen görüşeceklerini söyledi.

Dünya / 30 Aralık 2016 Cuma 22:46
Rusya: Türk tarafı ile hemen temasa geçeceğiz

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vitaly Churkin, Türkiye ile Rusya’nın garantörlüğü altında, Suriye’de sağlanan ateşkesin desteklenmesini öngören karar tasarısını BM Güvenlik Konseyi’ne sunduklarını söyledi.

"BM'NİN ÖNERİLERİ VAR, TÜRKİYE TARAFIYLA HEMEN TEMASA GEÇECEĞİZ"

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Churkin, Güvenlik Konseyi üyelerinin taslak metnin iyileştirilmesi yönünde, bazı önerilerde bulunduklarını, bunların metne sokulmasının sorun olmayacağını, Türk tarafı ile de hemen temasa geçileceğini söyledi.

Al Nusra örgütünün ılımlı bir muhalif mi yoksa terörist bir örgüt mü olduğuna ilişkin, ABD ile görüş ayrılıkları olduğunu belirten Churkin bu konunun da açıklığa kavuşturulduğunu söyledi.

Türkiye ve Rusya’nın kalıcı bir ateşkesin sağlanabilmesi için BM’ye el uzatmaya karar verdiklerini söyleyen Churkin, BM’nin Astana’da yapılacak toplantıya katılmasını beklediklerini, buradan da Cenevre görüşmelerinin yolunun yeniden açılabileceğini belirtti.

Birleşmiş MilletlerTürkiyeCenevreRusyaGüvenlik Konseyi


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