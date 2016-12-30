PYD: Kimse bizden ateşkese katılmamızı istemedi

Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Biz dahil edilmedik” diyen Müslim, “Kimse bizden ateşkese katılmamızı istemedi çünkü bölgedeki ülkeler, Kürt ulusunun varlığını reddediyor” ifadelerini kullandı.



Suriye hükümeti ile muhalefetin ateşkes anlaşması imzaladığını duyuran Rusya Devlet Başkanı Putin, İran ve Türkiye ile birlikte sürecin garantörleri olacaklarını ifade etmişti. Suriye ordusundan yapılan açıklamada da ülke genelindeki ateşkesin bu gece yarısı başlayacağı belirtilmişti. Ateşkes, IŞİD ve Fetih el Şam Cephesi'ni kapsamayacak.



