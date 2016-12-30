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Putin'den şaşırtan karar

ABD'nin 35 Rus diplomatı sınır dışı etme kararının ardından Kremlin de Putin'e 35 ABD'li diplomatı sınır dışı etmeyi önderdi ancak, Putin "Kimse sınır dışı edilmeyecek" diyerek reddetti.

Dünya / 30 Aralık 2016 Cuma 16:10
Putin'den şaşırtan karar

ABD ve Rusya arasında, dün akşam Başkan Barack Obama'nın kararını açıklamasıyla fırtına koptu. Obama'nın 35 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı, dünya gündemini değiştirdi.

PUTİN: HİÇ KİMSEYİ SINIR DIŞI ETMEYECEĞİZ

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın aynı sayıda ABD'li diplomatı sınır dışı etme teklifini Devlet Başkanı Vladimir Putin kabul etmedi. Putin, 'ABD'nin yaptırımlarına yanıt olarak hiç kimseyi sınır dışı etmeyeceğiz' dedi.

PUTİN'E 35 ABD'Lİ DİPLOMATIN SINIR DIŞI EDİLMESİ ÖNERİLMİŞTİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov öğle saatlerinde yaptığı açıklamada, 35 ABD'li diplomatın sınır dışı edilmesinin Putin'e önerildiğini duyurmuştu. Lavrov'un verdiği bilgiye göre, Putin'e verilen listede ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nden 31, St. Petersburg Konsolosluğu'ndan 4 diplomat yer alıyordu.

MEDVEDEV'DEN FACEBOOK MESAJI

Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev ise, Lavrov'dan dakikalar önce Facebook hesabından bir mesaj paylaştı.

Medvedev, 'Obama yönetimi Rusya karşıtı bir hissiyat içerisinde iktidardan gidiyor. ABD-Rusya ilişkilerini onarma niyetiyle göreve gelen Obama yönetiminin bu şekilde iktidardan gidiyor olması üzüntü verici' dedi.

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