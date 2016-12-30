USD (Alış - Satış) : 3,52 - 3,53 EURO (Alış - Satış) : 3,71 - 3,72

Polisin 'dur' ihtarına uymadı, 'hadi vurun beni' dedi

Antalya'da kullandığı plakasız motosikletle devriye görevi yapan polisin 'dur' ihtarına uymayan 22 yaşındaki E.B., kovalamaca sırasında "Hadi vurun beni" diye bağırdı.

3. Sayfa / 30 Aralık 2016 Cuma 15:03
Polisin 'dur' ihtarına uymadı, 'hadi vurun beni' dedi

Polisi alarma geçiren olay, saat 09.30 sıralarında Muratpaşa İlçesi, Elmalı Mahallesi'nde önünde meydana geldi.

Arkasında yolcu konumundaki arkadaşıyla plakasız motosikletle seyir halinde bulunan E.B., polisin 'dur' ihtarında aldırış etmeyip kaçmaya başladı.

Polis, kovalamacayı sürdürürken hayatını tehlikeye atmaması konusunda motosiklet sürücüsünü megafonla uyardı. Polise küfür ederek karşılık veren E.B., "Hadi vurun beni" diye bağırdı.

Işıklar Caddesi'nde arkadaşını indirip Çağlayan Mahallesi'ne kadar kaçan E.B, park halindeki dört otomobile motosikletiyle çarpıp zarar verdi.

Bülent Ecevit Bulvarı'nda motosikleti bırakıp kaçmaya devam eden E.B., trafik ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ehliyetinin olmadığı belirlenen E.B., gözaltına alındı.






YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Ahmet Şık Dokunulmaz Değildir!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

OBAMA İSRAİL’E GOL ATTI…AMA !

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı