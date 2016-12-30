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Obama Geri Adım Atmıyor: Eylemlerimiz Devam Edecek!

ABD Başkanı Obama, 35 Rus diplomatın 72 saat içinde ülkeyi terk etmesi kararına ilişkin, 'Bu eylemler, Rusya'nın agresif faaliyetlerine verdiğimiz tepkinin tamamı değil, belirlediğimiz zaman ve yerde çeşitli eylemlerde bulunmaya devam edeceğiz." dedi.

Dünya / 30 Aralık 2016 Cuma 23:07
Obama Geri Adım Atmıyor: Eylemlerimiz Devam Edecek!

ABD Başkanı Barack Obama, kendileri tarafından alınan 35 Rus diplomatın 72 saat içinde ülkeyi terk etmesi kararına ilişkin, 'Bu eylemler, Rusya'nın agresif faaliyetlerine verdiğimiz tepkinin tamamı değildir. Bazılarını kamuya açıklamayacağımız bir şekilde, belirlediğimiz zaman ve yerde çeşitli eylemlerde bulunmaya devam edeceğiz.' dedi.

Başkanlık seçiminde Rusları siber saldırıyla suçladı

Obama, Rus diplomatların sınır dışı edilmesi kararını içeren 'Başkanlık Emri'nden sonra yaptığı ikinci açıklamada, ABD'de 8 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde Rusların siber saldırıda bulunduğu iddialarına değindi.

Başkan Obama, konuşmasında şunları kaydetti: Bu eylemler, Rusya'nın agresif faaliyetlerine verdiğimiz tepkinin tamamı değildir. Bazılarını kamuya açıklamayacağımız bir şekilde, belirlediğimiz zaman ve yerde çeşitli eylemlerde bulunmaya devam edeceğiz.

Rusya'ya dair suçlamalarla ilgili rapor sunulacak

Rusya'yı yaptıklarından sorumlu tutmanın yanında, ABD ve dostları ve dünya genelindeki müttefikleri Rusya'nın oturmuş uluslararası davranış normlarını baltalamaya ve demokratik yönetime müdahale etme çabalarına karşı birlikte çalışmalılar. Bu amaçla yönetimim, önümüzdeki günlerde Rusya'nın seçimlerimize müdahale etme çabaları ve önceki seçimlerdeki seçim döngüsü ile ilgili kötü niyetli siber faaliyetleri hakkında Kongre'ye bir rapor sunacak.

Trump'tan 'Rusya'ya yaptırım' değerlendirmesi

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ise ülkenin üst düzey istihbarat yetkilileriyle bir araya geleceğini bildirdi.

Trump, yazılı açıklamasında, 'Ülkemizin daha büyük ve daha iyi durumlara geçme zamanı. Yine de ülkemizin ve büyük halkımızın çıkarları için önümüzdeki hafta bu durumun gerçekleri hakkında güncel bilgi almak için istihbarat topluluğunun liderleriyle bir araya geleceğim.' ifadelerini kullandı.

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