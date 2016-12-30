NATO’culara iltica talimatı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) çeşitli ülkelerdeki NATO karargahlarında görevli subaylarına, “Türkiye'ye dönmeyin, bulunduğunuz ülkelerde 'iltica' talebinde bulunun” talimatı verdiği ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturmaları hızla sürdürürken, FETÖ'nün üssü haline gelen NATO ayağına yönelik yürütülen soruşturmada önemli ayrıntılara ulaşıldı.

237'Sİ FETÖ'CÜ ÇIKTI

Darbe girişiminin püskürtülmesinin hemen ardından NATO karargahlarında sürekli ve geçici olarak görev yapan FETÖ şüphelisi subayların görevlerine son verilerek, “Türkiye'ye dönün emri” verildi. Ankara Savcısı Mustafa Gökçe'nin yürüttüğü soruşturma kapsamında, birçok ülkede faaliyet yürüten NATO karargahlarında 462 subayın görev yaptığı, bunlardan da 237'sinin FETÖ'cü olduğu belirlendi. Bunlardan 200'ünün Türkiye'nin “dön” emrine uymadığı ve firari olduğu anlaşıldı.

TÜRKİYE'YE DÖNMEYİN!

Haklarında yakalama kararı çıkarılan isimler, sağlık raporu alarak Türkiye'ye dönmediler ve görevli oldukları ülkelerden iltica talebinde bulundular. FETÖ'cü askerlerin bunu örgütün talimatıyla yaptıkları tespit edildi. Örgütün mensuplarına “Türkiye'ye dönmeyin, bulunduğunuz ülkelerde 'iltica' talebinde bulunun” şeklinde talimat verdiği öğrenildi. Almanya'da NATO bünyesinde görev yapan ancak 15 Temmuz sonrası görevi sonlandırılan bir binbaşı FETÖ'nün verdiği talimatı anlattı. Soruşturma kapsamında adli kontrolle serbest bırakılan binbaşı, “Komutanlarımız bize 'Ülkemiz işgal altında, dönmemiz faydalı değil. Ülkemizi kurtarmak için daha faydalı işler yapacağız. Bir gün üniformamızı giyip daha yararlı olacağız. Almanya'da kalın” diye ifade verdi.

SİZE DESTEK OLURUZ

Adli kontrolle serbest kalan daha önce Almanya'da görevli olan bir başka subay ise ifadesinde, “Alman hükümeti bin 200 avro civarında para yardımında bulunuyor. Sağlık sigortası ve çocuklar için ücretsiz eğitim imkanı sağlıyor. Belediyeler de destek veriyor. Size destek oluruz. Döndüğünüzde suçlu, suçsuz herkesi içeri atıyorlar. Bir gün ülkeye tekrar dönüp vatana hizmet edeceğiz” şeklinde konuştu.

23 FETÖ'CÜDEN BAŞVURU

NATO bünyesinde görev yapan firari FETÖ'cü askerlerden kaçının iltica talebinde bulunduğuna ilişkin araştırma devam ederken, Belçika'da görev yapan ve görevlerine son verilmesine rağmen ülkeye dönüş yapmayan yarbay ve albay rütbesindeki 23 FETÖ mensubunun iltica talebinde bulunduğu tespit edildi. Belçika'da 140 Türk subayının görev yaptığı, bunlardan da 78'inin (29'u NATO karargahı/Brüksel) hakkında işlem yapıldığı belirlenmişti. Almanya'da ise 77 NATO subayından 32'si hakkında işlem yapıldı.