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Karaköy'de fırtınadan uçan dev profil boru araca ok gibi saplandı

Otomobil sürücüsü yaralanmazken tavandan aracın döşemesine kadar giren yaklaşık 8 metrelik profil boru vatandaşların yardımı ile çıkarıldı.

3. Sayfa / 30 Aralık 2016 Cuma 09:55
Karaköy'de fırtınadan uçan dev profil boru araca ok gibi saplandı

İstanbul'da dün yaşanan olumsuz hava şartları ve fırtına bir çok yerde elektriklerin kesilmesine, ağaçların devrilmesine, ulaşımın aksamasına neden olurken en ilginç kaza Karaköy'de yaşandı. Karaköy Mumhane Caddesi'nde bulunan katlı otoparkın önünde seyreden aracın tavanına fırtınadan kopan dev afişi taşıyan profil demiri ok gibi saptandı. Vatandaşların hayretler içinde izlediği olayda otomobil sürücüsü yaralanmazken tavandan aracın döşemesine kadar giren yaklaşık 8 metrelik profil boru vatandaşların yardımı ile çıkarıldı.


Kaynak : DHA

Karaköy


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