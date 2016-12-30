İDO'dan yapılan açıklamaya göre hava muhalefeti nedeniyle tüm iç hat deniz otobüsü seferlerinin iptal edildiği öğrenildi.



06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü,



07:00 Yenikapı - Bandırma Hızlı Feribot,



07:30 Yenikapı - Bursa Hızlı Feribot,



07:30 Bursa - Yenikapı Hızlı Feribot,



07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü,



07:45 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü,



08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü,



09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü,



10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüs,



11:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü,



12:00 Bostancı - Yenikapı - Bandırma Deniz Otobüsü,



18:30 Bandırma - Yenikapı Hızlı Feribot seferlerinin de olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştiremeyeceğini duyurdu.



BUDO'NUN İPTAL ETTİĞİ SEFERLER



BUDO'dan yapılan açıklamaya göre 07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),



08:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),



08:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece),



09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),



09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),



09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),



10:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya),



10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),



11:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),



12:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.



Kaynak : İHA