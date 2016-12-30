Marmara Bölgesi’nde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında seferler iptal edildi.
İDO'dan yapılan açıklamaya göre hava muhalefeti nedeniyle tüm iç hat deniz otobüsü seferlerinin iptal edildiği öğrenildi.
06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü,
07:00 Yenikapı - Bandırma Hızlı Feribot,
07:30 Yenikapı - Bursa Hızlı Feribot,
07:30 Bursa - Yenikapı Hızlı Feribot,
07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü,
07:45 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü,
08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü,
09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü,
10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüs,
11:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü,
12:00 Bostancı - Yenikapı - Bandırma Deniz Otobüsü,
18:30 Bandırma - Yenikapı Hızlı Feribot seferlerinin de olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştiremeyeceğini duyurdu.
BUDO'NUN İPTAL ETTİĞİ SEFERLER
BUDO'dan yapılan açıklamaya göre 07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
08:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),
08:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece),
09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),
09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
10:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya),
10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),
11:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
12:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.
Kaynak : İHA