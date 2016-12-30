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İDO ve BUDO seferlerine iptal

Marmara Bölgesi’nde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında seferler iptal edildi.

Yaşam / 30 Aralık 2016 Cuma 09:45
İDO ve BUDO seferlerine iptal

İDO'dan yapılan açıklamaya göre hava muhalefeti nedeniyle tüm iç hat deniz otobüsü seferlerinin iptal edildiği öğrenildi.

06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü,

07:00 Yenikapı - Bandırma Hızlı Feribot,

07:30 Yenikapı - Bursa Hızlı Feribot,

07:30 Bursa - Yenikapı Hızlı Feribot,

07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü,

07:45 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü,

08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü,

09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü,

10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüs,

11:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü,

12:00 Bostancı - Yenikapı - Bandırma Deniz Otobüsü,

18:30 Bandırma - Yenikapı Hızlı Feribot seferlerinin de olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştiremeyeceğini duyurdu.

BUDO'NUN İPTAL ETTİĞİ SEFERLER

BUDO'dan yapılan açıklamaya göre 07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

08:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),

08:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece),

09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),

09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

10:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya),

10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),

11:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

12:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

Kaynak : İHA

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