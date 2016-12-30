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İçişleri Bakanlığı: PKK'nın 5 üst düzey yöneticisi yakalandı

Terör örgütü PKK/KCK faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda "KCK-Türkiye Meclisi" içerisinde üst düzey faaliyet gösterdiği tespit edilen 5 örgüt mensubu gözaltına alındı

Güncel / 30 Aralık 2016 Cuma 12:00
İçişleri Bakanlığı: PKK'nın 5 üst düzey yöneticisi yakalandı

Terör örgütü PKK/KCK faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, 'KCK-Türkiye Meclisi ' içerisinde üst düzey faaliyet gösterdiği belirlenen 5 örgüt üyesi yakalandı.

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, terörle mücadele ekiplerinin Türkiye genelinde yürüttüğü operasyonlarda, KCK-Türkiye Meclisi içerisinde üst düzey faaliyet yürüttüğü tespit edilen H.A. (34), S.A. (35) ve M.Ö. (41) Diyarbakır, B.A. (42) Antalya, E.A (45) ise Şanlıurfa'da gözaltına alındı.

Teröristlerden H.A'nın KCK sözde Kürdistan sözcülerinden olduğu, daha önce Suriye/Kamışlı'da örgütün haber ajansı ANHA'da sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği, S.A'nın KCK sözde Kürdistan saha sözcüleri arasında yer aldığı, nisanda örgüt üst yöneticileriyle görüşmek üzere Kandil'e gittiği, Diyarbakır'dan 13 Kasım'da Erbil'e hava yoluyla geçtiği ve 18 Kasım'da Habur sınır kapısından Türkiye'ye giriş yaptığı, E.A'nın ise KCK sözde Diyarbakır sorumlusu olduğu ve martta örgütsel temaslarda bulunmak üzere Kandil'e gittiği tespit edildi.

Ocak 2016'da örgütsel amaçla Irak/Erbil'e gittiği belirlenen B.A. ile M.A. ve diğer 3 teröristin aynı zamanda 'silahlı terör örgütü kurma yönetme' ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından dosyalarının bulunduğu da kaydedildi. Kaynak : AA

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