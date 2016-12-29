Hangi illerde okullar kar tatili oldu? (30 Aralık 2016)

ANKARA

Ankara'da yoğun kar yağışı nedeniyle bugün (29 Aralık Perşembe) okullar tatil edilmişti. Kar yağışının akşam saatlerinde de sürmesi üzerine, Ankara'da Cuma gününün de tatil olup olmayacağı konusunda Valilik'ten karar beklenmeye başlandı.



Vali Ercan Topaca, saat 23:01 itibariyle, sosyal medya hesabında açıklama yaptı. O açıklama şu şekilde: Sevgili öğrenciler, yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi dolayısıyla, Ankara genelinde,30/12/2016 günü okullar tatil edilmiştir. İyi geceler.



DENİZLİ

Denizli'nin bazı ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.

Denizli Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yarın kar yağışı nedeniyle 4 ilçedeki okullarda yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Devam eden kar yağışı nedeniyle ilimiz Serinhisar, Çameli, Babadağ, Güney ve Acıpayam ilçelerinde okullar 30 Aralık Cuma günü bir gün tatil edilmiştir. Ayrıca Pamukkale ilçesi sınırları içerisindeki taşımalı öğrenciler kar yağışı ve aşırı buzlanmaya karşı 30 Aralık Cuma günü bir gün izinli sayılacaktır. Çardak ilçemiz Söğüt ve Gemiş mahallerimizdeki okullarımız yoğun kar yağışı nedeni ile 1 gün tatil edilmiştir. Ayrıca Çardak sınırları içerisindeki taşımalı öğrenciler kar yağışı ve buzlanmaya karşı 30 Aralık Cuma günü bir gün idari izinli sayılacaktır." denildi.



KIRIKKALE

Kırıkkale'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent merkezi ve ilçelerde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.



KÜTAHYA

Kütahya kent merkezi ve ilçelerinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı nedeniyle 30 Aralık Cuma günü ilk ve orta dereceli okullarda, eğitime ara verildiği belirtildi.



AFYONKARAHİSAR

Çay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların yarın (30 Aralık) tatil edildiği bildirildi.

Konu ile ilgili Çay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden, yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlçemiz genelinde devam eden olumsuz hava koşulları ve aşırı buzlanma nedeniyle köy ve beldelerimizden ilçemize ulaşımda ve ilçe merkezimiz ara cadde ve sokaklarında yaşanabilecek olumsuzluklar dikkate alınarak tüm anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim ve öğretime 1 gün (30 Aralık 2016 Cuma günü) ara verilmiştir.”



BOLU

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, 'Olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanılabilecek sıkıntılara dayalı olarak Bolu İl Merkezi ve bağlı köylerdeki taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler 30 Aralık 2016 Cuma günü bir gün idari izinli sayılacaktır' denildi.>kar yağışı nedeniyle 30 Aralık Cuma günü eğitime ara verildiği bildirildi.



Vali Hüseyin Avni Coş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olumsuz hava şartları nedeniyle kentteki ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime bir gün ara verildiğini belirtti.



BURSA

Bursa Valiliği kötü hava koşulları nedeniyle Büyükorhan, Harmancık, Keles ve Orhaneli ilçelerinde bulunan ilk, orta öğretim okullarda eğitime 30 Aralık Cuma günü ara verdi.







KOCAELİ

Kocaeli Valiliği, kar yağışı nedeniyle 30 Aralık Cuma günü il genelinde ilk ve orta dereceli okulları bir gün süreyle tatil etti. Yarın ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacak. Kocaeli Üniversitesinden (KOÜ) yapılan açıklamada da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün tüm akademik birimlerde ikinci öğretime, yarın da tüm birimlerde birinci ve ikinci öğretime ara verildiği kaydedildi.

Tatil nedeniyle mazeret sınavlarına giremeyen öğrencilerin 2-10 Ocak tarihlerinde akademik birimlerce belirlenecek mazeret sınavı takviminde belirtilen gün ve saatte sınava gireceği aktarılan açıklamada, tatil süresince engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı belirtildi.







UŞAK

Uşak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre “Taşıma Merkezi Okullarda” eğitime bir gün ara verildi.



BİLECİK

Bilecik'te ilk ve orta dereceli okullar, olumsuz hava koşulları nedeniyle 30 Aralık Cuma günü tatil edildi.







BALIKESİR - DURSUNBEY

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar yarın da tatil edildi.



ÇANAKKALE 3 İLÇE

Çanakkale'de kar yağışı nedeniyle 3 ilçede okullar yarın da tatil edildi. Çan, Yenice ve Ayvacık ilçelerinde bugün eğitime ara verilen ilk ve orta dereceli okullar yarın da tatil edildi.







MANİSA - KULA

Manisa'nın Kula ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı sistemle eğitim gören öğrenciler için okullar bir gün tatil edildi.



ÇANKIRI

Çankırı'da olumsuz hava şartları nedeniyle okullarda eğitime ara verildi.



NEVŞEHİR

Nevşehir'de yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitim ve öğretime 1 gün (Cuma) ara verildi.



BURDUR'UN BAZI İLÇELERİNDE

Burdur Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle Altınyayla ve Çavdır ilçelerinin tamamında, Gölhisar ilçesinde ise İbecik, Elmalıyurt ile Yeşildere köylerinde taşımalı eğitime 30 Aralık Cuma günü ara verildi.



MERSİN

Mersin Valiliği, hava koşulları nedeniyle okullar ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ile engelli personel için 30 Aralık Cuma günü da tatil kararı alındığını duyurdu.



SAKARYA

Sakarya'da yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim yapılan, Taraklı ile Geyve ilçelerinde ise tüm okullar yarın tatil edildi.

Yoğun kar yağışı il genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı nedeniyle tüm ilçelerde taşımalı eğitim yapılan okullarda 30 aralık Cuma eğitim ve öğretime ara verildi. Taraklı ve Geyve ilçelerinde ise tüm okullar tatil edildi.

Bu arada, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 94 köy yolundan 80'i ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kapalı 14 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.



BURDUR

Burdur'un bazı ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Burdur Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle Altınyayla ve Çavdır ilçelerinin tamamında, Gölhisar ilçesinde ise İbecik, Elmalıyurt ile Yeşildere köylerinde taşımalı eğitime 30 Aralık Cuma günü ara verildi.



BOLU

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, 'Olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanılabilecek sıkıntılara dayalı olarak Bolu İl Merkezi ve bağlı köylerdeki taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler 30 Aralık 2016 Cuma günü bir gün idari izinli sayılacaktır' denildi.



ESKİŞEHİR

Eskişehir'de, yarın ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, önceki günden itibaren kentte etkili olan kar yağışı ve kötü hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda 30 Aralık Cuma eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, kent genelinde kurum ve kuruluşlarda görev yapan engelli ve hamile personelin aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.



KONYA

Konya'nın 3'ü merkez olmak üzere 16 ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Konya'nın merkez Selçuklu, Karatay ve Meram ile Akşehir, Beyşehir, Derebucak, Doğanhisar, Hadim, Hüyük, Kadınhanı, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Ilgın, Altınekin ve Yunak ilçelerinde ilk ve orta dereceli okulların yoğun kar yağışı nedeniyle 30 Aralık Cuma tatil edildiği bildirildi.



ISPARTA

Isparta'nın bazı ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, Isparta'nın Eğirdir, Yalvaç, Keçiborlu, Senirkent, Gelendost, Şarkikaraağaç ve Aksu ilçelerinde okullar yoğun kar yağışı nedeniyle 30 Aralık Cuma günü tatil edildi.



