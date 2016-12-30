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Fuhuştan yakalanan 3 kadın hastalıklı çıktı

İçel’in Anamur ilçesinde fuhuş operasyonunda yakalanan 13 kadının 3’ünde frengi hastalığı çıktı.

3. Sayfa / 30 Aralık 2016 Cuma 10:30
Fuhuştan yakalanan 3 kadın hastalıklı çıktı

Mersin'in Anamur ilçesinde fuhuş operasyonunda yakalanan 13 kadının 3'ünde frengi hastalığı çıktı.

Alınan bilgiye göre, Anamur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anamur'da 17 ayrı ev ve iş yerine eş zamanlı operasyonda, fuhuş yaparken yakalanan ve sınır dışı edilen 13 yabancı uyruklu kadından Leyla T., Vera N. ve Nana M.'nin sağlık kontrollerinde frengi hastası olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Anamur İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri, kadınlarla ilişkiye girenlerin sağlık kuruluşlarına başvurarak, sağlık kontrolünden geçmelerini istedi. Kaynak : İHA

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