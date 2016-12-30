FETÖ'nün 20 'mahrem abisi' tutuklandı

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün 'mahrem abileri' oldukları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 28 zanlıdan 20'si tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlanan 28 zanlı, adliyeye sevk edildi.



Savcılıkça ifadelerinin alınmasının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılardan 20'si tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Konya merkezli 30 ilde örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığına yerleştirdiği askeri personelin 'mahrem abileri' oldukları öne sürülen 120 şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyonda 33 kişi gözaltına alınmış, daha önce adliyeye sevk edilen 5 zanlı, adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Kaynak : AA