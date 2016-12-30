Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

İçel’de özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda eylem hazırlığında olan bir PKK’lı terörist, gizlendiği bağ evinde yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İçel Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın kırsaldaki eylemlerine katıldığını belirlediği 'Mahsun' kod adlı Şiar Fırat'ın (20) Toroslar ilçesindeki bir bağ evinde saklandığını belirledi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda bağ evi ekipler tarafından kuşatıldı. Evde bulunan Şiar Fırat, eli başında dışarı çıkarak polislere teslim oldu. Yere yatırılan teröristin üzerinden 1 adet tabanca çıktı.