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Erdoğan ile İbadi'den 'terör' görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı İbadi ile telefonda görüştü. Teröre karşı ortak mücadele ve ikili ilişkiler ele alındı. Erdoğan ve İbadi terör örgütlerinin tümüne karşı ortak mücadelenin gerekliliğine işaret etti.

Siyaset / 30 Aralık 2016 Cuma 18:52
Erdoğan ile İbadi'den 'terör' görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı İbadi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

TERÖRLE MÜCADELE
Görüşmede, ikili ilişkiler ve terörle mücadele ele alındı.

BAŞBAKAN'IN ZİYARETİ
Başbakan Binali Yıldırım'ın ocak ayında Irak'a yapacağı ziyaretin de görüşmede ele alındığı öğrenildi.

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