Erdoğan ile İbadi'den 'terör' görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı İbadi ile telefonda görüştü. Teröre karşı ortak mücadele ve ikili ilişkiler ele alındı. Erdoğan ve İbadi terör örgütlerinin tümüne karşı ortak mücadelenin gerekliliğine işaret etti.