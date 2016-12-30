Enerji Bakanlığı'ndan kesintilerle ilgili açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik kesintileriyle ilgili 'Kesintilerin, elektriğin yetersizliğinden dolayı olduğu yönündeki iddialar, gerçeği yansıtmamaktadır. Kesintiler, İstanbul'un genelini etkilememekte, belli bölgelerde kısmi olarak sürmektedir. Kısa sürede İstanbul'un tamamına elektrik verilmesi sağlanacaktır' açıklaması yaptı.



İstanbul'da elektrik kesintileri