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Deniz Baykal: CHP Genel Başkanı olmaya niyetim yok

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Baykal,"Tekrar CHP Genel Başkanı olmaya niyetim yok." dedi.

Siyaset / 30 Aralık 2016 Cuma 00:56
Deniz Baykal: CHP Genel Başkanı olmaya niyetim yok
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Habertürk Tv'de katıldığı canlı yayında Anayasa değişikliğine ilişkin çarpıcı yorumlarda bulunan Deniz Baykal sunucu Didem Arslan Yılmaz'ın CHP Genel Başkanlığıyla ilgili sorularına da yanıt verdi.

Didem Arslan Yılmaz'ın "Yeniden CHP'nin genel başkanı olmak istemez misiniz?" sorusuna Deniz Baykal şöyle yanıt verdi;

TALEBİM YOK

"Benim böyle bir talebim kesinlikle yok. Bunu defalarca ifade ettim.Benim CHP'nin iyi olması ve Türkiye'nin iyi olmasından başka hiç bir hedefim yok." dedi.

SUNUCUYA SORU TEPKİSİ

Sorunun sorulmasından rahatsız olan Deniz Baykal, sunucu Didem Arslan Yılmaz'a da "Sen şimdi burada parti içi tartışmalara çekmek istiyorsun. Anlıyorum seni gazeteci olarak ama ben partimin iyi yönetilmesini ve başarılı olmasını istiyorum" sözleriyle tepki gösterdi.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

AnayasaDeniz BaykalDidem ArslanTürkiyeHabertürk


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