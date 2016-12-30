Cübbeli Ahmet Hakan'ı dava edecek

Beyaz Tv'de Türker Akıncı'nın sunduğu "Ne Var Ne Yok?" programına konuk olan Cübbeli Ahmet Hoca Hürriyet yazarı Ahmet Hakan için sert sözler söyledi.



Ahmet Hakan'ın 'Hz. Muhammed'in saçının yıkandığı içme suyunu satışa çıkardığı' iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyleyen Cübbeli ünlü yazarın kendisine iftira attığını açıkladı.



SATANA LANET OLSUN



Ahmet Hakan'ın kendisiyle sürekli alay ettiğini ancak bugüne kadar ses çıkarmadığını söyleyen Cübbeli "Ben böyle bir su satmadım. Satana lanet olsun. Böyle bir şey yapana Allah lanet etsin. Ölüsüne, dirisine lanet etsin. Burada bir iftira yaptı. İftira kötü bir şey. " dedi.



MAHKEME AÇIYORUM



Cübbeli sözlerine şöyle devam etti;



Bu iftirayı yapanlar aynı namuslu kadına fahişe iftirası yapanlar gibi dünyada lanetlenmişlerdirler, ahirette de lanetlenmişlerdirler. Bana bu namussuzluğu bana isnat eden lanete girer. Ben mahkeme açıyorum.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel