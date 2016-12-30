Çin'de AVM panosunda 'porno' skandalı!

Çin'in 8 milyon nüfuslu Ningbo şehrinin en işlek caddelerinden birinde porno skandalı yaşandı. Elektrik teknisyeninin panoya kendi bilgisayarını bağlaması sonucu alışveriş merkezinin dışındaki dev ekranda pornografik görüntüler yayınlanmaya başlandı.



BEŞ DAKİKADAN FAZLA SÜRDÜ



Beş dakikadan fazla bir süreliğine porno film yayınlanırken, teknisyenin hatasını fark etmesiyle panoda görüntüler eski haline getirildi.



O sırada AVM çevresinde bulunanlar durumu fark edince kısa süreli şok yaşandı. Polis olayı incelediklerini açıkladı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. AVM yönetimi yaşanan olay üzerine özür diledi.