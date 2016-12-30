Çeyrek altın ve altın fiyatları 30.12.2016

Altının gram fiyatı hafta başından bu yana devam eden yükselişini, ABD ile Rusya arasındaki gerilimin, güvenli liman olarak görülen altın talebini artırması ile bugüne de taşıdı.



ABD'nin Rus diplomatları sınır dışı etme kararının ardından dün yüzde 1,3 değer kazanarak 1.160 dolar sınırına çıkan ons altın, bugün bu seviyenin üzerini test etse de saat 10.20 itibarıyla 1.159 dolar seviyesinde dengelendi.



Yurt içinde ise altının ons fiyatındaki yükselişin gram altın üzerindeki etkisi, dolar kurundaki düşüşle sınırlandı. Altının gram fiyatı, bugün 131,7 lirayı görmesinin ardından şu dakikalarda yüzde 0,4 artışla 131,5 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 216, Cumhuriyet altını 880 liradan satılıyor.



AA Finans Analisti İslam Memiş, 2016 yılında yerli yatırımcılara en çok kazandıran yatırım araçlarından biri olan altının, yılı 130 liranın üzerinde tamamlayabileceğini kaydetti.



Bu hafta ABD ve Rusya arasında yaşanan gerginliğin jeopolitik risk algısını artırdığına, bunun da altının ons fiyatında sert yükselişlere neden olduğuna değinen Memiş, iki ülke arasında gerginliğin devam edip etmeyeceğinin takip edileceğini belirtti.



Memiş, altının ons fiyatında yeni hedefin 1.180 dolar seviyesi olabileceğini tahmin ederek 'Bu seviyelerden kar satışları gelirse altının ons fiyatı tekrar 1.140 dolar seviyesine gerileyebilir. Biz öğleden sonra altının ons fiyatında ve gram fiyatında düşüşler beklediğimizi belirtmek isteriz. ABD ve Rusya tarafından gelen açıklamaları siyasi ve Donald Trump hedefli olarak değerlendiriyoruz.' ifadelerini kullandı.



Altının gram fiyatının 130,50-131,80 lira aralığında dalgalı bir seyir izleyebileceğine değinen Memiş, ons altında ise 1.168 dolar seviyesinin gün içi direnç konumunda olduğunu dile getirdi.



Kaynak : AA