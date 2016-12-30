Başkentte yoğun kar yağışı trafiği aksattı

Ankara'da gece boyunca aralıklarla süren kar yağışı, sabaha karşı etkisini artırarak kent genelinde etkili oldu.



Başkentte dün akşam başlayan ve gece boyunca aralıklarla yağan kar, sabaha karşı şiddetini artırarak devam etti.



Özellikle şehrin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Başta Ankara-Samsun karayolu olmak üzere yağışın etkisini sürdürdüğü kesimlerde çok sayıda sürücü güçlükle ilerlerken, özellikle rampalarda bazı zincirsiz tır ve otomobiller yolda kaldı.



Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, akşam saatlerinden itibaren ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.



Şehirler arası yollarda ise Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, araçlarla kar temizleme çalışmalarını sürdürdü.



Yetkililer, soğuk hava nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda sürücüleri uyardı. Kaynak : AA