USD (Alış - Satış) : 3,52 - 3,53 EURO (Alış - Satış) : 3,71 - 3,72

Bakan Müezzinoğlu'nda promosyon açıklaması

Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, milyonlarca emekliye promosyon verilmesine yönelik çalışmanın tamamlandığını, bugün veya yarın Başbakan Yıldırım tarafından açıklanabileceğini söyledi.

Ekonomi / 30 Aralık 2016 Cuma 10:14
Bakan Müezzinoğlu'nda promosyon açıklaması
Video için tıklayın

Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, NTV'nin sorularını yanıtladı. Bakan Müezzinoğlu, milyonlarca emeklinin beklediği promosyon ödemelerinde açıklama noktasına gelindiğini açıkladı.

Müezzinoğlu, 'Emeklilerin uzun süredir beklediği bir konu. Reel rakamlar emeklimizi mutlu edecek rakamlar değil. Beklenti çok yüksek. Ancak Başbakanımızın da katılımıyla son görüşmeler tamamlandı. Sanıyorum Başbakan tarafından bugün veya yarın açıklanacak' dedi.

'ASGARİ ÜCRET 1400 LİRANIN ALTINA DÜŞMEYECEK'

Dün açıklanan asgari ücretle ilgili değerlendirme yapan Müezzinoğlu şunları söyledi: 'Asgari ücrette enflasyon hesabının da üzerinden bir rakam verdik. Asgari ücret bu yıl 1400 liranın altına düşmeyecek. İşverene gelen 27 liralık ilave bir yük var, enflasyon üzeri hesapta. O destek de aynı şekilde devam edecek. İşçi kardeşlerimizin taleplerini karşılamayı arzu ederiz. Ama bu parayı hükümet vermiyor, işveren veriyor. Ekonomik istikrar bozulmuyorsa büyüme geliyor.'

17 BİN 20 KİŞİ GÖREVE İADE EDİLDİ

Kamudaki FETÖ operasyonları hakkında bilgi veren Müezzinoğlu, 'Toplam rakam 122 bin 777. İhraç 87 bin 228, açığa alınan 35 bin 549, iade edilen 17 bin 20. Bakanlığımızda da 581 iade oldu' diye konuştu.

BaşbakanMehmet MüezzinoğluHükümetÇalışma Bakanı


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Ahmet Şık Dokunulmaz Değildir!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

OBAMA İSRAİL’E GOL ATTI…AMA !

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı